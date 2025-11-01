【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月12日にリリースされるAimerのニューシングル「Little Bouquet / Pastoral」より、収録曲「Little Bouquet」の先行配信が11月1日0時にスタート。11月1日20時にこの楽曲のMVがプレミア公開されることも発表された。 ■MVは先行公開中の「Pastoral」と同じテーマで制作 「Little Bouquet」は、11月7日から劇場公開となる『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』の日