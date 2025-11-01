1990（平成2）年11月1日、この年のMVP、新人王などに輝いた近鉄の野茂英雄投手が「世界本格焼酎連盟」から“本格派”と呼ばれるにふさわしい人物として「第1回本格こだわり大賞」に選ばれた。都内のディスコで奪三振数と同じ287本の焼酎を贈られ「野球と関係ないところで大賞をもらってうれしい」と話した。