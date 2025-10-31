波瑠、川栄李奈出演のＴＢＳドラマ「フェイクマミー」第４話が３１日に放送された。日高茉海恵（川栄李奈）が経営するベンチャー企業「ＲＡＩＮＢＯＷＬＡＢ」の看板商品をパクってきた謎の男の正体が判明。三ツ橋食品の社長本橋慎吾（笠松将）。まずは茉海恵の娘いろはの同級生で「金星」こと本橋圭吾（高嶋龍之介）の父親で、家で家族を威圧するモラハラ男だった。さらに慎吾と知り合いだった茉海恵が「あいつ、いろはの