「吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜」公演が31日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた。吉本新喜劇座員総選挙で選ばれた30人と、昨年まで3連覇したアキ（56）が登場。間寛平GM（76）はじめ、すっちー（53）酒井藍（39）吉田裕（46）の各座長、総選挙1位の山田花子（50）も出演し、にぎやかな舞台を繰り広げた。寛平GMが某国の国王、花子が姫という設定で展開される爆笑コメディー。途中、寛平が段取りを無