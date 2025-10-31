BTSのJIN（32）が31日、韓国・ソウル郊外の仁川（インチョン）文鶴競技場メインスタジアムで、初ソロワールドツアーのファイナルとなる「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE」を行った。同公演は25年6月、韓国・高陽で幕を上げたファンコンサートの締めくくりとなった。JINにとって初のソロワールドツアーは日本、アメリカ、ヨーロッパなど9都市で計18公演を行い、世界中のARMYと交流してきた。紙吹雪が舞う中、銀色のジャケット＆パンツ