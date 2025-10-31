３１日、アヌティン首相（左）と握手を交わす習近平主席。（慶州＝新華社記者／姚大偉）【新華社慶州10月31日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は31日、第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議出席のため訪れた韓国の慶州で、タイのアヌティン首相と会見した。３１日、習近平主席とアヌティン首相の会見の様子。（慶州＝新華社記者／丁林）