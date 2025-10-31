映画『ケイコ 目を澄ませて』『夜明けのすべて』など、発表するたびに国内外の映画賞を席巻してきた三宅唱監督の最新作『旅と日々』（原作：つげ義春『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』）が、11月7日より全国公開される。これに先立ち、シム・ウンギョンと堤真一の完璧な掛け合いが見られる本編映像が公開された。【動画】映画『旅と日々』本編映像映像は、脚本家の李（シム・ウンギョン）が、ひょんなことから訪れた雪荒