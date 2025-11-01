高市総理大臣は、中国の習近平国家主席との初めての首脳会談を終え、「かなり中身の濃い充実した議論ができた」と述べました。【映像】高市総理、就任後初の日中首脳会談の様子「（習近平主席と）かなり中身の濃い充実した議論ができた。私から述べましたのは、懸案とか意見の相違があるということは事実です。だからこそ私たちが直接、率直に対話することが重要だ」（高市総理大臣）高市総理は、習近平国家主席との間で、戦略