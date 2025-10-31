女性お笑いコンビ・にぼしいわしが３１日、ＡＩシェフ・月宮ヒカルのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「私のシェフはＡＩくん」にゲスト出演した。２人はヒカルにガチ相談。ＡＩならではのユニークなアドバイスをもらい、テンポの良いボケとツッコミを繰り広げた。「これからどうしたらいい？」に、ヒカルは「自分たちの色をはっきり出すこと。だしが濃ければ、どんな料理でも主役になれる。つまり、君たちはもうスターになれる旨み