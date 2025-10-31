１３７期ルーキーの甲斐貴大（２３＝福岡）、吉川颯汰（２２＝佐賀）が１日に開幕するボートレース芦屋の「ＫＢＣラジオ杯」でデビュー戦を迎える。４Ｒ６号艇が初出走となる甲斐は「まずはスタートを入れて完全無事故で走ること。今期の目標はデビュー期でＢ１に上がること」と決意表明。吉川は７Ｒ６号艇で登場。「師匠になってもらえた同支部の宮地（元輝）さんから『元気のあるレースをしてこいよ』とエールの電話をいた