中国で初のエンターテインメントをテーマとする没入型文化観光列車「津旅時光号」が30日、天津北駅から出発した。中国新聞網が伝えた。この列車は毎週金曜、土曜、日曜に運行され、1日2往復、天津北駅と薊州北駅を結ぶ。10両の車両からなり、それぞれ異なるテーマによって内装が施されており、乗客はノスタルジーを感じられる車両や庭園を模した車両など、没入型インタラクティブ体験を楽しむことができる。（提供/人民網日本語版