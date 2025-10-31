歌手のマライア・キャリーさん（55）が30日、東京・タワーレコード渋谷店で来日記念のサイン会を開催。抽選で選ばれた熱狂的なファンが訪れました。マライアさんは今回、28日から7年ぶりに開催しているジャパンツアーのために来日。これを記念して開催されたサイン会には、抽選で選ばれた250人のファンが来場しました。■大歓声の中登場し、笑顔でファンサービスマライアさんが登場すると、一気に熱狂的なファンからの歓声が。ファ