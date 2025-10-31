現役引退を発表し、来季から西武に打撃投手として復帰する見込みとなった元オリックス・本田圭佑投手（３２）が、「本当に幸せな野球人生だったので、なんの悔いもない」と１０年のプロ野球生活を振り返り、「打たせる難しさも絶対あるだろうとは思ってるけど、とにかくサポートできるように、選手のためになるようにという思いだけ」と率直な思いを明かした。東北学院から東北学院大を経て、１５年ドラフト６位で西武に入団。