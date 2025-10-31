３１日、出発式に臨む（左から）張洪章（ちょう・こうしょう）、武飛（ぶ・ひ）、張陸（ちょう・りく）の３飛行士。（酒泉＝新華社記者／馬金瑞）【新華社酒泉10月31日】中国の有人宇宙船「神舟21号」に搭乗する3飛行士の出発式が31日夜、中国北西部の酒泉衛星発射センターで開かれた。