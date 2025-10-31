気象台は、午後11時24分に、大雨警報（浸水害）を取手市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・取手市に発表 31日23:24時点南部では、1日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■取手市□大雨警報【発表】・浸水1日未明にかけて警戒1時間最大雨量50mm