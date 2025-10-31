柏レイソルは、11月1日に4度目のルヴァン杯決勝を迎える。プロ14年目のDF犬飼智也は、鹿島、浦和所属時にいくつもの決勝戦を経験。鹿島時代の2018シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)、浦和時代の2022シーズンのACLでは、ともにメンバー入りし、出場こそなかったがいずれもチャンピオンに輝いている。10月31日の公式前日練習を終えた犬飼は、「僕自身はそんなに緊張感はなく、ちょうどいい気持ちで受け止めていますし、チ