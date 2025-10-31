ニューヨークの摩天楼のようなセット。そこに流れる雑踏の音。とあるバーに集まった気心知れた仲間たち。誰からともなく楽器を奏で歌い始め、今宵も熱い夜が幕を開けた…。そんな物語を紡ぐように始まったライブ。杏里のツアー＜ANRI LIVE 2025 TIMELY !!＞の東京公演が、10月17日、東京国際フォーラム ホールAにて行われた。このツアーは1983年にリリースされた、杏里の6thアルバム『Timely!!』から全曲を生披露するという試み。