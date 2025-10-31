日中首脳会談を前に中国の習近平国家主席（右）と握手を交わす高市首相＝31日、韓国・慶州（代表撮影・共同）【慶州共同】高市早苗首相は31日に会談した中国の習近平国家主席に対し、日中間にある複数の課題で日本側の懸念を直接伝えた。沖縄県・尖閣諸島周辺を含む東シナ海での活動に加え、レアアース（希土類）の輸出管理や香港などでの中国の人権状況も指摘した。会談後には「懸念や意見の相違があるのは事実だ。具体的に率