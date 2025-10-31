「世界農業遺産」に選ばれた島根県の奥出雲地域と和歌山県の有田・下津地域に認定証が授与されました。FAO＝国連食糧農業機関は、伝統的な農林水産業を継承してきた地域を「世界農業遺産」に認定していて、10月31日にイタリア・ローマで認定証の授与式が行われました。認定された「島根県奥出雲地域」は、日本古来の製鉄法「たたら製鉄」の原料となる砂鉄を採取するための水路やため池を再利用し、特徴的な棚田に再生してきました