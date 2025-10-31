レストラン列車「Les Saveurs 志摩」イメージ近畿日本鉄道（以下、近鉄）、近鉄・都ホテルズおよび近鉄リテーリングは、来年秋から近鉄名古屋駅・賢島駅間で、上質な車内空間でフランス料理を楽しめるレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴ―ル・しま）」の運行を開始する。列車のコンセプトは「美食が誘う、優雅な列車旅」。提供する食事は、志摩観光ホテル樋口総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」と