機能性成分・素材50品目の国内市場総合マーケティングビジネスの富士経済は、一部サプリメント商品での健康被害問題等に加え、物価上昇や関税問題、ウクライナ侵攻の長期化といった海外情勢の不安感など、外部環境の影響もあり市場環境は厳しいものの、消費者の健康ニーズの高まりから、緩やかに拡大している機能性成分・素材の国内市場を調査した。その結果を「機能性成分・素材市場の現状と将来展望 2025」にまとめた。トピック