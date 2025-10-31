「クイックル 洗面ボウルクリーナー本体100ml」花王は、「クイックル 洗面ボウルクリーナー本体100ml」が4月26日の発売以降、消費者から大変好評を得て、当初の計画を大幅に上回る売れ行きとなった。そのため、安定供給が困難となり、出荷を一時停止していた。今回、生産体制を強化し、11月17日から出荷を再開する。全国の店頭やオンラインショップで順次販売を再開する。［再出荷日］11月17日（月）花王＝https://www.kao.com/jp