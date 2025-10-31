【慶州（韓国南東部）＝松本健太朗、照沼亮介】日米や中露など２１か国・地域で構成するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の首脳会議が３１日、韓国・慶州（キョンジュ）で開幕した。米国のトランプ政権が高関税措置による保護主義的な動きを強める中、自由貿易体制の堅持に向けた首脳宣言を採択できるかが注目される。会議は１１月１日までの２日間。高市首相や議長国・韓国の李在明（イジェミョン）大統領、中国の習近平