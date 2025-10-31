（資料写真）１０月３１日午後９時２０分ごろ、川崎市中原区上小田中７丁目、木造２階建てアパート１階、男性（７８）方から煙が出ていると、隣に住む親族から１１９番通報があった。アパートが全焼し、男性が意識不明の状態で病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。中原署によると、男性は１人暮らし。他の部屋の住人は避難して無事だった。