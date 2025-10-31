APEC首脳会議の会合に臨む高市首相＝31日、韓国・慶州（AP＝共同）政府は31日、新政権の経済政策を議論する「日本成長戦略本部」の初会合を11月4日に開くと発表した。高市早苗首相がトップを務め、城内実経済財政担当相ら全ての閣僚が出席する予定。政権が掲げる「強い経済の実現」に向け、重点的に取り組むべき施策を示す方向だ。岸田政権が設置した「新しい資本主義実現会議」を廃止し、新しい会議体を発足させることで「高