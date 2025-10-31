【ニューヨーク共同】31日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比78.62ドル高の4万7600.74ドルを付けた。前日に決算を発表した米IT大手アマゾン・コムの業績が好調だった安心感から買いが入る一方、12月の米追加利下げ見送り観測を背景に売り注文が膨らむ場面もあった。