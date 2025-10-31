°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬10·î31Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¡Ê10·î31ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«½é⽇ÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡¢¥¤¥ï¥¿¥Ê¥ª¥ß´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬¡È¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î»×¤¤½Ð¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÅöÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡É¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¡£°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö3¿Í