◆りそなBリーグ2部（B2）福岡55―82神戸（31日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）西地区3位のライジングゼファー福岡が同首位の神戸に完敗し、連勝は5で止まった。6勝4敗で西地区3位のまま。9勝1敗とした神戸は同地区首位をキープした。来季から新たな最上位カテゴリー「Bプレミア」への参入が決まっている神戸に対し、福岡は序盤から相手の堅実な守備を崩せず、今季最少の55得点に終わった。福島雅人監督は「前半何本かのシ