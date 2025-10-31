高市首相と31日に会談した中国の習近平国家主席は「中日関係はチャンスと課題が併存している」と指摘した上で、植民地支配へのおわびを記した村山談話を評価し、日本側をけん制しました。国営新華社通信によりますと、31日の首脳会談で習主席は「現在の中日関係はチャンスと課題が併存している」と強調した上で、「日本の新内閣が正しい対中認識を確立することを期待する」と述べたほか、政府や政党間で日中の交流を促進することに