タレントの香取慎吾（48）が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」を観劇したことを報告した。主人公ハリー・ポッター役を演じた稲垣吾郎の出演はこの日が最後だった。香取は同役に扮した稲垣のポスターとのツーショットを公開。ともに丸眼鏡をかけた“おそろ”コーデとなった。「ハリーポッターの事ぜんっぜん知らない僕だけどすごくすごくすっごく面白かった」と感想を述べ、ハッシ