男性1人、女性2人が倒れているのが見つかった住宅＝31日、札幌市北区札幌市北区の住宅で31日午後0時20分ごろ、成人の男性1人、女性2人が倒れているのが発見され、いずれも病院で死亡が確認された。札幌・北署は、このうち女性1人への殺人容疑で同市北区、無職中村純一容疑者（41）を逮捕した。同日午前、「家族を殺した」と札幌・北署に刃物のようなものを持って出頭していた。逮捕容疑は同市北区の住宅で、殺意を持って女性の