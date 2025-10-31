NHKのドキュメンタリー番組『未解決事件』(毎週土曜22:00〜)では、未解決の殺人事件の遺族をスタジオに招く特別編を、11月1日に放送。10月31日に犯人が逮捕された、名古屋市西区主婦殺害事件の遺族・高羽悟さんが出演する。『未解決事件』File.04 逃亡犯へ 遺族からの言葉全国で約380件もあるという未解決の殺人事件。今回は「逃亡犯へ 遺族からの言葉」と題し、被害者や遺族をスタジオに招き、視聴者に情報提供を呼びかける特別編