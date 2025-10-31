巨人のファーム本拠地で今年３月に開業した東京・稲城市のジャイアンツタウン（Ｇタウン）の来場者が３１日、２０万人に到達した。現在はＧタウンで秋季キャンプが行われており、この日はのべ７３２人が来場。通算２０万人目となった都内在住の須藤友子さんには、オリジナルグッズの詰め合わせと共立リゾートＬＡＶＩＳＴＡペア宿泊券が贈呈された。須藤さんは「２０万人目の来場者になれてとても光栄です。ジャイアンツは小