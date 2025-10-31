Image: Sundry Photography / Shutterstock.com 言い方、あくまで「文化」だからね。Amazonが第3四半期の決算を発表しましたが、先日の人員削減にもかかわらず非常に好調な四半期となりました。9月30日までの3か月間の売上高は1802億ドル（約27兆3000億円）に達し、前年同期比で13％増加。クラウド事業であるAWSは、2022年以来最大となる前年比20％増の330億ドル（約5兆800億円）を記録して