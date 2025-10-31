サッカー日本代表ＤＦ長友侑都の妻で俳優の平愛梨が３１日、自身のインスタグラムを更新。「２０２５ハロウィンタイトル『長友選手にあこがれて』」として４人の子どもたちの写真を投稿した。ハッシュタグをつけて「＃我が家のハロウィン」「＃お面」「＃長友侑都になりきるの巻」と記したように、４人の男の子は皆、父の顔のお面をつけて整列。２枚目の写真は平自身が日本代表のユニホームを着て夫のような太い眉と口ひげを