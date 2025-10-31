気象台は、午後11時3分に、洪水警報を船橋市、鎌ケ谷市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を習志野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・船橋市、鎌ケ谷市に発表 31日23:03時点北西部では、1日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■船橋市□洪水警報【発表】1日未明にかけて警戒■習志野市□大雨警報【発表】・浸水1日未明にかけて警戒1時間最大