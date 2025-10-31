変なホテルは、AIRDO（エア・ドゥ）と北海道の観光キャラクター「キュンちゃん」とコラボし「AIRDO・キュンちゃんコラボルーム」を10月31日から販売する。客室はエア・ドゥの公式マスコット「ベア・ドゥ」と「キュンちゃん」の装飾を施す。宿泊者には「ベア・ドゥ」と「キュンちゃん」をデザインしたホテルオリジナルのポーチをプレゼントする。展開ホテルは、変なホテル東京 浅草橋、変なホテル東京 羽田、変なホテルプレミア名古