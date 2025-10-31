歌手の中尾ミエ（７９）が３１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「この人にはかなわない」と思った同年代の人気歌手の名前を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは完全な白旗をあげたことがありますか？」について聞かれると「私ねえ、デビューした頃、弘田三枝子って同期。あの時はね。本当にパワーがあったから。ダイナマイト娘って