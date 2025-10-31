国連教育科学文化機関（ユネスコ）の日本国内委員会は31日、国際的な都市間交流により文化的な発展と地域活性化を図る「ユネスコ創造都市ネットワーク」に、福井県越前市の加盟が認定されたと発表した。日本からの加盟は12都市目。