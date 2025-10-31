２月に心不全のため４４歳で亡くなったパンクバンド・ガガガＳＰのベーシスト・桑原康伸さんの追悼ライブが３１日、神戸ワールド記念ホールで行われた。ライブではガガガＳＰと親交のあるＢＲＡＨＭＡＮ、四星球、マキシマム ザ ホルモンがステージを務めた。マキシマム ザ ホルモンのナヲは「正直、本当に実感がわいていなくて。たぶん（桑原さんが）ニコニコしていたんじゃないかな」と、率直な思いを語った。ガガガＳＰは