30日に更新された「テレビ朝日スポーツ【公式】」YouTubeチャンネルにサッカー元日本代表DF槙野智章氏（38）が出演。妻で女優の高梨臨（36）とのエピソードを明かした。槙野氏は高梨と交際前「2ゴール決めたら付き合ってもいい」と言われ、見事その日の試合で2ゴール決めたと明かし「向こうはサッカーのこと知らないし、僕がゴールを守る仕事だとか分かってないし。“じゃあ2点取ったらいいよ”って言われたんですけど」と当時