フリーアナウンサーの神田愛花（45）が31日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。番組出演時に着用する衣装のこだわりを語った。MCの千鳥・ノブから衣装のこだわりについて聞かれた神田は「東京出身に見えて、頭がよく見える服をスタイリストさんにお願いしています」と明かした。横浜出身の神田は「東京出身ってかっこよくないですか？東京出身で頭がいいって女子の最強のスペック」と持論を展