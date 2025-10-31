自民党の古屋圭司選挙対策委員長は３１日、党本部で開いた選対役員会合で、連立を組む日本維新の会と次期衆院選で競合する選挙区について「シミュレーションしていくと、最大で１６４の選挙区が関係してくる」と明らかにした。古屋氏は、両党での選挙区調整について「全て調整するということは果たしてどうなのか」と述べつつ、「できるだけ議論をしていく必要がある」との考えを示した。