森口博子のデビュー40周年を記念したアニバーサリーアルバム『Your Flower ～歌の花束を～』より、新曲「ETERNAL DAYS ～あなたがいてよかった～」のMVが公開された。 （関連：米倉千尋、森口博子、伊藤かな恵、ハロプロ、KADOKAWAアニメ……アニソンサブスク解禁で蘇る懐かしの名曲） 本楽曲は1991年に公開された映画「機動戦士ガンダムF91」の主題歌としてヒットし、NHK『紅白