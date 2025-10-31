歌手の新浜レオン（29）が31日、千葉県・成田市内でハロウィーンイベントを開催した。29日から3日間のイベントで、連日にわたりコスプレを披露しファンを沸かせた。この日は人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・江戸川コナンが駆けつけた。日本テレビ系の人気アニメ「名探偵コナン」のエンディングテーマ「Fun！Fun！Fun！」を歌っている縁で実現し、新浜もコナンの衣装で登場。体の正面で左右の腕を上下に動かす話題の「