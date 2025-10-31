元広島監督の緒方孝市氏（56）の妻でタレントの緒方かな子（52）が31日、自身のインスタグラムを更新。「日展」で2年連続入選し、展示された絵「ほそ道」を披露した。緒方は「本日から11月23日まで国立新美術館にて日展が始まりました私の絵も展示されています。色んな場所に取材に行ってイメージ通りの場所をやっと見つけて出来た作品です。よかったら見に来てくださいね」とつづり、自身の絵の横でほほ笑む写真を投稿。