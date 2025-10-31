クマ福島県で31日、クマによる人身被害が相次ぎ、男性2人がけがを負った。いずれも命に別条はないとみられる。県警などによると、会津坂下町で午後4時ごろ、川の堤防沿いで犬の散歩をしていた50代男性がクマに遭遇。うつぶせで防御姿勢を取った男性をクマが乗り越えた際、背中に爪が刺さった。大玉村では午後5時20分ごろ、山あいにある農場の牛舎脇で倒れている50代男性を同僚が発見した。後頭部や太ももにひっかき傷があり