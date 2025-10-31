大日本プロレス３１日の後楽園ホール大会でＢＪＷ認定ジュニアヘビー級王者の佐藤孝亮（２９）がバラモンケイ（４８）に勝利し、Ｖ３に成功した。水、スライム、ケチャップ…その他あらゆるドロドロがリング上を飛びかった。佐藤はケイとセコンドの兄、バラモンシュウの連携攻撃の前に苦戦を強いられると、さらにはなぜかレフェリーの姿で試合に介入してきた吉野達彦の攻撃も受け多勢に無勢の窮地に陥る。それでも筆舌に尽く