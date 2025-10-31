西武は３１日、プロ３年目・野田海人捕手（２０）、ともにルーキーの冨士大和投手（１９）、佐藤太陽内野手（２３）の３人を、１１月１５日〜１２月７日に台湾で開催される「２０２５アジアウインターベースボールリーグ」へ派遣すると発表した。各選手のコメントは以下の通り。【野田海人捕手】台湾で試合ができることが楽しみですし、バッティング、守備共に、今の自分の力を存分に発揮したいと思っています。他球団の選手