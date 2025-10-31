高知ユナイテッドSCがエンブレムを不正に使用した商品が出品・販売されているとして購入を注意するよう呼び掛けている。不正商品はECプラットフォームにて確認あれているということで、「正規商品を国内の流通でのみ展開しておりますので、出品元が海外であるケースにつきましては不正商品と判断していただいて差し支えございません」と注意喚起をしている。クラブは今後について、「クラブの名称やエンブレムなどの知的財産